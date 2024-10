Am Samstagabend musste die Auffahrt Speyer West in Richtung Ludwigshafen wegen eines Unfalls gesperrt werden. Es kam auch auf der B9 zu Behinderungen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, soll die Sperrung gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden. Zu dem Unfall sei es ersten Angaben zufolge gekommen, weil ein Fahrer zu schnell unterwegs war und beim Abfahren der B9 in den Gegenverkehr gekommen ist. Dort sei er mit einem anderen Auto, das auf der Dudenhofener Straße fuhr, kollidiert und habe dieses auf die Seite geschleudert.

Die am Unfall beteiligten Personen seien laut Polizei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weitere Informationen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Speyer für Sonntagmorgen angekündigt.