Rund 6000 Euro Sachschaden sind am Montag bei einem Unfall auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen entstanden. Laut Polizei war ein 60-jähriger Autofahrer dort morgens in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Als ein Lkw auf die Bundesstraße auffahren wollte, wechselte der Mann mit seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen, um dem Lastwagen Platz zu machen. Dabei übersah er ein anderes Auto, das dort fuhr. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Ein weiterer Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagmorgen. Gegen 5.30 überfuhr ein 50-Jähriger mit seinem Auto in Höhe der Abfahrt Speyer-West einen auf der linken Spur liegenden Plastikeimer. Es entstand Sachschaden am Auto. Wer den Eimer verloren hat, ist nicht bekannt.