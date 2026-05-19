Ein technischer Defekt an einem Reisebus hat am Mittwochvormittag auf der B9 bei Limburgerhof einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das teilte die Polizeiautobahnstation Ruchheim mit.

Nach ersten Erkenntnissen platzte zwischen den Anschlussstellen Limburgerhof und Rehhütte während der Fahrt ein Hinterreifen des Busses. In der Folge kam es im Bereich des Radkastens zunächst zu Rauchentwicklung und anschließend zu einem Brand.

Der Busfahrer brachte das Fahrzeug geistesgegenwärtig am Straßenrand zum Stehen. Alle 56 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte konnten den Bus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Reisebus wurde jedoch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Reifenplatzers.