Die B9 ist am Donnerstagmorgen aufgrund eines Verkehrsunfalls mit mehreren Autos in Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte in Richtung Speyer voll gesperrt. Laut Polizei wird eine Umleitung über die Anschlussstelle Germersheim-Süd eingerichtet. Wir berichten weiter.