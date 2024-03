[Aktualisiert: 20.30 Uhr]Gegen 17.30 Uhr hat sich am Karfreitag auf der Bundesstraße 9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld in der Nähe der Abfahrt zur B272 ein Autounfall ereignet. Die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe war deshalb für kurze Zeit voll gesperrt. Nachdem zunächst eine Spur wieder freigegeben wurde, floss der Verkehr laut Polizei um 18.30 Uhr wieder ohne Einschränkungen. Ein 26-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen die Leitplanken geschleudert. Er wurde leicht verletzt. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.