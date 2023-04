Auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ist am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Lastwagen während der Fahrt in Brand geraten. Laut Polizei brach das Feuer im Motorraum aus. Der Fahrer hielt auf der Ausfädelspur der Abfahrt Speyer-Süd/Römerberg an und konnte das Führerhaus unverletzt verlassen. Der Lastwagen brannte nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr vollständig aus. Er war nicht beladen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen waren Wehrleiter Stefan Zöller zufolge mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kam ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Speyer.

Für die Bergungsarbeiten musste die B9 bis 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen abgeleitet. Nach Angaben der Polizei sollte der Lastwagen von Germersheim nach Hamburg überführt werden. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Durch den Brand wurde der Asphalt beschädigt, weshalb die Abfahrt Speyer-Süd gesperrt werden musste. Dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) zufolge muss die Fahrbahn zunächst saniert werden, bevor die Ausfahrt wieder geöffnet werden kann. „Wie schnell die Fahrbahn saniert und wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest“, teilt der LBM mit. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle B9/B39 Speyer/Dudenhofen.