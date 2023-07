Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der B9 kurz vor der Anschlussstelle Speyer-West in Fahrtrichtung Süden ist ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe entstanden. Grund für den Unfall war ein umherfliegender Koffer. Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-jährige Autofahrerin auf der linken Spur unterwegs, als der Hartschalenkoffer durch einen neben ihr, auf der rechten Spur fahrenden Lastwagen auf die Fahrbahn gewirbelt wurde. Der Koffer kollidierte frontal mit ihrem Auto. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können – insbesondere Hinweise zu dem Lastwagen geben können und wie der Koffer auf die Fahrbahn gelangt ist. Meldungen werden unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.