[Aktualisiert 14.11 Uhr] 20.000 Euro Schaden, aber keine Verletzten – das ist nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Unfalls auf der B9 am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Studernheim und Oggersheim/Maxdorf. Den Beamten zufolge war die Bundesstraße in Richtung Speyer etwa 40 Minuten voll gesperrt, danach stand vorübergehend erst eine Spur zur Verfügung, ab 8.15 Uhr war dann wieder freie Fahrt. nach einem Verkehrsunfall für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt. Laut Autobahnpolizei hatte eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin beim Einfädeln auf die B9 gegen 7.10 Uhr einen Lastwagen neben ihr übersehen und kollidierte mit ihm. Infolge des Aufpralls sei ihr Wagen über die Fahrbahn geschleudert, gegen die Mittelleitplanke gestoßen und dann auf der linken Spur zu Stehen gekommen. Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.