Ein bislang unbekannter Fahrer eines grünen Autos ist am Gründonnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer in Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei weiter informierte, drehte sich das Fahrzeug anschließend. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war der Fahrer mit seinem Fahrzeug allerdings verschwunden. „Es waren lediglich noch Beschädigungen an der Leitplanke festzustellen, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde“, heißt es im Polizeibericht. Hinweise zum Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug nimmt die Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.