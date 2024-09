Glück im Unglück hatte ein 65-Jährige Autofahrer bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der B9. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, zog der Mann mit seinem Geländewagen einen Wohnwagen und verlor in der Nähe der Anschlussstelle Speyer-West/ Dudenhofen die Kontrolle über sein Gespann. Daraufhin habe sich sein Wagen überschlagen, wobei der 65-Jährige jedoch nur leicht verletzt worden sei. „Der Fahrer des Fahrzeugs war zum Glück nicht eingeklemmt“, heißt es von der Feuerwehr. Der Mann konnte sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien. Während der Bergung des Wagens, der auf dem Dach liegen blieb, und des Wohnwagens habe die B9 in Richtung Wörth eine Zeit lang gesperrt werden müssen. Der Verkehr wurde abgeleitet. Insgesamt waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr demnach mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz.