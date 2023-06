Bei einem Unfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe von Otterstadt ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr eine Person verletzt worden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, stand dort ein Auto auf dem Standstreifen, als ein anderes Fahrzeug gegen das Auto prallte, daraufhin von der Fahrbahn abkam und an einen Baum fuhr. Nach Angaben der Polizei wurde der Unfallverursacher verletzt, der Fahrer des Autos, das auf dem Standstreifen stand, blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren außer der Polizei, die Feuerwehr Speyer, der Rettungsdienst und später die Straßenmeisterei. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste eine Spur der B9 in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden.