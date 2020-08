Bei der Kollision zweier Lkw auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer ist am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr ein 12.000 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 64-jähriger Lkw-Fahrer zwischen Rheinzabern und Rülzheim wegen eine Reifepanne auf dem Seitenstreifen gestoppt. Er habe die Stelle vorschriftsmäßig abgesichert.

„Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw touchierte wenig später den abgestellten Pannen-Laster“, so die Beamten. Darin habe ein 52-jähriger Fahrer gesessen, der den stehenden Lkw zu spät sah. An beiden Gespannen seien die Anhänger stark beschädigt worden. Den Gesamtschaden beziffern die Polizisten auf 12.000 Euro. Für die Bergung der Anhänger sei außerdem eine Fahrspur der B9 kurzzeitig gesperrt worden.