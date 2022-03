An den nächsten beiden Wochenenden wird bei Speyer der Verkehr auf der B9 als wichtige Nord-Süd-Achse unterbrochen. Hinweisschilder an den Auffahrten stehen schon, aber die Details klärten sich erst am Dienstag endgültig, wie Martin Schafft, Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, auf Anfrage sagte. Klar sei, dass der Bereich zwischen der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen und dem Kreuz Speyer betroffen ist. Vom 25. bis 28. März und vom 1. bis 4. April sei jeweils von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, eine Vollsperrung in einer Fahrtrichtung erforderlich.

Es gehe um die Reparatur schon länger aufgetretener Schadstellen, erklärt Schafft. Diese seien in der Phase der Salierbrücken-Sperrung nur notdürftig mit sogenanntem schnellbindenden Mischgut geflickt worden. Jetzt stehe auf den betroffenen Abschnitten eine Erneuerung von zumindest zwei Schichten an, um auch der hohen Belastung mit Schwerverkehr länger standzuhalten.

Großräumige Umleitung

Der LBM kündigt großräumige Umleitungen über die A61, A65 und B39 an. Zwar sei es denkbar, dass Ortskundige mit kürzeren Fahrtstrecken sich eigene Wege suchten, aber die offizielle Umleitung solle „ortsdurchfahrtsfrei“ gehalten werden. Die Bauarbeiten fänden auch in den Nachtstunden statt, so Schafft. Es könne somit unter anderem in B9-nahen Bereichen von Speyer-West lauter werden, aber nicht durchgehend, da Abkühlzeiten zu beachten seien.