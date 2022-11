Die Bauarbeiten auf der B9 zwischen Schwegenheim und Römerberg sind beendet. Auf der viel befahrenen Strecke wurde in den vergangenen zwei Monaten auf zirka 4,5 Kilometer die Fahrbahn erneuert. Wie der Landesbetrieb Mobilität auf Anfrage mitteilte, wurde auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Kilometer pro Stunde in der Kurve bei Harthausen aufgehoben. Das Tempolimit war eingeführt worden, weil es in diesem Bereich immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen war. Grund war laut einer LBM-Sprecherin die zu geringe Querneigung der Fahrbahn. Dieser Mangel und der Kurvenradius seien im Zuge der Bauarbeiten geringfügig verbessert worden, heißt es vom LBM.