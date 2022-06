Auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr kurz nach der Abfahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto überschlug sich. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau leicht verletzt. Die rechte Spur wurde für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt. Der Verkehr staute sich. Aufgrund der Alarmierung waren die Feuerwehren aus Otterstadt, Waldsee, Neuhofen und Altrip zwischenzeitlich mit 25 Mann im Einsatz. Wehrleiter Michael Jaspers zufolge konnten jedoch relativ schnell einige Kameraden wieder zurück in ihre Gerätehäuser fahren. Die vor Ort gebliebenen Kräfte klemmten die Fahrzeugbatterie ab und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Die Straßenmeisterei muss sich nun um die Reinigung der Straße kümmern.