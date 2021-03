Ein Auto hat einen Fußgänger auf der Bundesstraße 9 bei Worms angefahren und tödlich verletzt. Der bislang unbekannte Mann war am Unfallort reanimiert worden und erlag später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fußgänger hatte die Bundesstraße demnach am frühen Mittwochmorgen betreten und war im Anschluss vom Wagen eines 38-Jährigen erfasst worden. Für die Unfallaufnahme war die B9 in der Nacht etwa vier Stunden lang gesperrt. Ein Gutachter soll nun die Umstände des Unfalls klären. Die Polizei sucht nach Zeugen.