Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ist es auf der B9 bei Römerberg in Fahrtrichtung Germersheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlug. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 77 Jahre alter Opel-Fahrer die rechte Spur und übersah beim Spurwechsel einen Audi. Dieser bremste noch, kollidierte aber mit dem Heck des Opels. Deswegen kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn in einen Grünstreifen ab. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 75 Jahre alte Beifahrerin des Opel-Fahrers wurde leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war laut Polizei während der gesamten Unfallaufnahme frei und musste nicht gesperrt werden. Es sei zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, teilten die Beamten mit.