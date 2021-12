Der Anhänger eines LKW ist am Freitagvormittag auf der Auffahrt zur A61 in Richtung Hockenheim umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 30-jährige Fahrer gegen 9.50 Uhr zu schnell in die Kurve, so dass er ins Schlingen geriet und sein Anhänger umkippte. Die Auffahrt wurde durch den Anhänger blockiert, welcher aktuell durch einen Kran geborgen wird. Ausgelaufene Stoffe wurden bereits durch die Feuerwehr entfernt. Die Auffahrt zur A61 ist noch bis circa 12.15 vollgesperrt.