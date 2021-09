Die Sperrung auf der B9 im nördlichen Teil der Anschlussstelle Römerberg wird im Laufe des Dienstags, 28. September, laut einer Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aufgehoben. Am selben Tag soll der fünfte und vorletzte Bauabschnitt auf der B9 beginnen: Die Anschlussstelle Schwegenheim wird für den aus Richtung Ludwigshafen kommenden Verkehr gesperrt. Eine Abfahrt auf die B272 in Richtung Landau ist laut LBM nicht mehr möglich, die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Germersheim-Mitte. Wer vom Tankhof Schwegenheim oder aus Richtung Landau kommt und nach Germersheim möchte, wird über die Anschlussstelle Römerberg umgeleitet. Der LBM rechnet mit drei bis vier Wochen Bauzeit für den fünften Bauabschnitt. Im Anschluss werden schadhafte Stellen in der Fahrbahn repariert. Die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn beziffert der LBM mit rund 2,2 Millionen Euro.