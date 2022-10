Eine 56-jährige Motorradfahrerin hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Wellbachtal verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stammende Frau in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Einmündung nach Hofstätten kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rutschte zunächst an der Leitplanke entlang und kam in der angrenzenden Böschung zu Fall. Hierbei zog sie sich Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu. Das Motorrad war nur gering beschädigt. Für die medizinische Versorgung war ein Rettungshubschrauber bestellt worden, der an der Unfallstelle landen musste. Dadurch kam es zu einer zwischenzeitlichen Sperrung der Bundesstraße.