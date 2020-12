Die B48 bei Waldrohrbach muss am Donnerstagmorgen ab 11 Uhr gesperrt werden. Grund ist ein Unfall mit einem Lastwagen, bei dem sich am Morgen der Anhänger gelöst und den Tank aufgerissen hatte. Wie die Polizei mitteilt, befinden sich 23 Tonnen Kupfer in den Anhänger, der nicht mehr fahrbereit ist und deshalb geborgen werden muss. Für die Bergung müsse die B48 für etwa drei Stunden zwischen der L508 (Kaiserbacher Mühle) und der Abzweigung L494 bei Völkersweiler dichtgemacht werden. Eine Umleitung ist laut Polizei eingerichtet.