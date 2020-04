Die Sanierungsarbeiten an der B48 zwischen der Anschlussstelle der A6 und Enkenbach werden am Montag, 20. April, abgeschlossen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Umleitungsbeschilderung wird ab Dienstag abgebaut. Im Laufe des Tages wird dann die Straße für den Verkehr freigegeben. Auf dem rund einen Kilometer langen Streckenabschnitt wurden die Asphaltschichten in den vergangenen fünf Wochen erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 550.000 Euro und werden vom Bund getragen.