Am Sonntagmittag ist es auf der B47 bei Göllheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Laut Polizei versuchte ein 24-Jähriger mitten auf der Fahrbahn mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Als eine 19-jährige Opel-Fahrerin anhielt, stieg der Mann gegen ihren Willen in das Auto ein und forderte sie auf weiterzufahren. Während der Fahrt in Richtung Ebertsheim griff der Mann mehrfach ins Lenkrad der Fahrerin. Dadurch musste die Frau mehrfach gegenlenken und abbremsen, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten.

Im Bereich der Ortseinfahrt Ebertsheim öffnete der Mann das Beifahrerfenster, lehnte sich mit seinem Oberkörper aus dem Fahrzeug und warf seine persönlichen Gegenstände, darunter auch seine Jacke, aus dem Fenster. Die Frau fuhr schließlich zur Polizei in Grünstadt. Dort sieg der 24-Jährige aus dem Auto und lief erneut auf die Fahrbahn. Nachdem mehrere Fahrzeuge deshalb anhalten mussten, wurde der junge Mann schließlich von Beamten der Polizei Grünstadt von der Fahrbahn geführt. Der Mann litt unter Wahnvorstellungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.

Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.