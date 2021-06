Ein Auto ist am späten Samstagnachmittag auf der B47 in die Leitplanke gekracht. Das Fahrzeug kam aus Eisenberg. Der Fahrer verlor in Höhe des Göllheimer Sportplatzes die Kontrolle über den Wagen. Er schlitterte über die Fahrbahn und prallte frontal gegen die Seitenleitplanke der Gegenfahrbahn.

Der Fahrer wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einnsatz waren neben dem Rettungsdienst auch Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B47 zwischen Kerzenheim und Göllheim für den Verkehr gesperrt.