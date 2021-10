Weil auf der B44 zwischen Rheingönheim und der Giulini-Brücke die Schutzplanken im Mittelstreifen erneuert werden, wird dort ab Montag, 18. Oktober, teilweise gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Betroffen ist in Fahrtrichtung Speyer und in Fahrtrichtung Ludwigshafen jeweils ein Fahrstreifen, der vorübergehend entfällt. Die Anschlussäste können laut LBM aber in beide Richtungen wie gewohnt genutzt werden. Wegen umfangreicher Erd- und Betonarbeiten soll die Sperrung bis Ende des Jahres dauern. Die Erneuerung kostet laut LBM 2,5 Millionen Euro.