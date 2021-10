Im Vorfeld der geplanten Sanierung der Lärmschutzwand entlang der B39 bei Dudenhofen finden ab kommender Woche Arbeiten statt, die eine zeitweise halbseitige Sperrung der Bundesstraße notwendig machen.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, wird an der südlichen Lärmschutzwand der untere Betonsockel zur Begutachtung und Untersuchung freigelegt. Die Arbeiten erfolgen voraussichtlich in der Zeit vom 4. bis 15. Oktober. Für einen sicheren Ablauf der Arbeiten wird die B39 in dieser Zeit halbseitig gesperrt. Der Verkehr von Neustadt nach Speyer wird über Dudenhofen umgeleitet. Von Speyer Richtung Neustadt bleibt der Verkehr durchgehend möglich. Gearbeitet wird laut LBM nur außerhalb des Berufsverkehrs in der Zeit zwischen 8.30 und 16 Uhr. Die Bauwerksprüfungen sollen Auskunft über die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks geben. Gesäubert und freigelegt wird der untere Teilbereich der Lärmschutzwand auf einer Länge von zirka 900 Metern.