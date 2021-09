Auf der B39 hat sich am Montagmorgen um 9.15 Uhr kurz vor der Abfahrt Dudenhofen Richtung Speyer ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte ein Lastwagen in dem Bereich gewendet, woraufhin es zu einer Kollision mit einem Auto kam. Laut Polizei wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Die B39 war bis 11.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.