[Aktualisiert 22.10 Uhr] Die Bundesstraße 39 zwischen Frankenstein und Weidenthal ist am Montagnachmittag nach einem Unfall an einer Bahnbrücke nach dem Ortsausgang Frankenstein voll gesperrt worden. Menschen sind bei dem Unfall nicht verletzt worden. Wie die Polizei Westpfalz am späten Montagabend auf Anfrage mitteilte, bleibt die Vollsperrung vermutlich bis Dienstagmorgen bestehen. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Ein Statiker müsse weiter prüfen, wie standsicher die Brücke, die kurz vor 16 Uhr von einem mit einem Bagger beladenen Lkw beschädigt wurde, noch ist.

Züge dürfen nur sehr langsam fahren

Auch der Bahnverkehr war über mehrere Stunden eingestellt. Gegen 21.45 Uhr teilte die Bahn auf Twitter mit, dass die betroffene Strecke wieder eingleisig befahren werden könne. Die Bundespolizei erklärte auf Anfrage, dass die Züge von Kaiserslautern nach Neustadt wieder fahren dürfen, im Bereich der Brücke aber nicht schneller als 20 Stundenkilometer. In die entgegengesetzte Fahrtrichtung werde der Bahnverkehr weiter ausgesetzt, so lange bis das Ergebnis weiterer statischer Prüfungen vorliege.