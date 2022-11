Die Baustelle auf der B39 in Höhe Dudenhofen und Hanhofen ist abgebaut und der Verkehr kann wieder in beide Richtungen fließen. Das haben der Harthausener Ortsbeigeordnete Günter Gleixner (CDU) und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Reinhard Burck (Grüne) mitgeteilt. Entlang des Streckenabschnitts war seit 10. Oktober das Mantelrohr einer Gasleitung saniert worden. Die Fahrbahn war deshalb halbseitig gesperrt, der Verkehr aus Richtung Neustadt wurde über Hanhofen und Harthausen umgeleitet – was auch aufgrund irreführender Beschilderung teils zu Verkehrschaos in den Gemeinden geführt hat. Eigentlich hätten die Sperrung bis 2. Dezember andauern sollen. Laut Burck ist die Baufirma aber früher fertig geworden.