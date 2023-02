Zu einem Vollbrand eines Mercedes kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der B38 zwischen Oberotterbach und Schweigen-Rechtenbach. Wie die Polizei berichtet, hatte die Fahrerin selbst den Brand gar nicht bemerkt. Sie wurde durch andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Sie hielt ihren Wagen auf der Straße an, Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei vermutet einen technischen Defekt im Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Aufräumarbeiten werden aber noch bis etwa 19 Uhr dauern, schätzt die Polizei. So lange ist die Straße in jenem Bereich gesperrt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Schadenshöhe an Wagen und Straße ist noch nicht bekannt.