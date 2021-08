Eine 22-jährige Autofahrerin aus Kaiserslautern ist bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B37 Richtung Frankenstein verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verlor die Frau vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit gegen 17 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam ins Schleudern und landete mit ihrem Mazda im Straßengraben. Die nach Polizeiangaben leicht verletzte Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die B37 war für etwa 15 Minuten in beide Richtungen gesperrt.