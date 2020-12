Gegen 17.40 Uhr hat sich am Donnerstag in Mannheim auf der B36/Einmündung Hermsheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein VW, der auf der B36 in Richtung Ludwigshafen fuhr, kollidierte an der Ampel geregelten Einmündung Hermsheimer Straße mit einem Ford, der von Neuhermsheim kommend in die B36 einfuhr. Dabei kippte der Ford auf die Seite. Nach ersten Informationen wurden drei Personen bei dem Unfall verletzt. Wer das Rotlicht missachtet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei. Die B36 ist aktuell zwischen der B38a und der Hermsheimer Straße in Richtung Ludwigshafen gesperrt.