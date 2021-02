Ein Volvo SUV hat am Samstagmorgen in einer Linkskurve der B36, an der Auffahrt zur B38a, eine Leitplanke durchbrochen und kam am Fuß einer etwa sechs Meter Tiefen Böschung zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Fahrer dabei nur leicht verletzt haben. Derzeit wird das Fahrzeug geborgen.