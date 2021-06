Nach einem Verkehrsunfall auf der B35 in Germersheim ist die Straße am Freitagmorgen voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten um 7 Uhr in Fahrtrichtung Speyer kurz vor der Abzweigung auf die B9 zwei Fahrzeuge miteinander. Die Insassen wurden leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos werden abgeschleppt. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung bald aufgehoben werden kann.