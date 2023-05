Zeugen haben der Polizei am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr eine Gruppe von Kindern gemeldet, die von einer Brücke über die B272 bei Schwegenheim Stöckchen auf die Fahrbahn werfen würde. Wie die Beamten mitteilen, kam es nicht zu einem Unfall, allerdings mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen. Die Polizeiinspektion Germersheim hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Betroffene Fahrzeugführer oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.