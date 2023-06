Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich ihren Angaben zufolge am Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr auf der B272 zwischen Hochstadt und Schwegenheim ein Fahrer eines Kleinwagens und mehrere Motorradfahrer ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Die Motorradfahrer hätten zudem mehrfach sogenannte „Wheelies“ durchgeführt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Den Beamten ist ein Kennzeichen bekannt, die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten der genannten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Inspektion in Germersheim unter 07274 9580 in Verbindung zu setzen.