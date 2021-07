In den ersten beiden Augustwochen sind wegen Arbeiten an der Fahrbahn die Auf- und Abfahrt der A6 Anschlussstelle KL-West im östlichen Anschlussohr beim Mitfahrerparkplatz gesperrt.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilte, werden im Zuge der Fahrbahnerneuerung der B270 auch Sanierungen am Kreisel im östlichen Anschlussohr beim Mitfahrerparkplatz (Auffahrt Mannheim) mit abschließender Erneuerung des Fahrbahnbelags durchgeführt. Dazu wird die komplette Auf- und Abfahrt der A6 an dieser Stelle von der B270 und vom angrenzenden Gewerbegebiet her ab Montag, 2. August, bis einschließlich Dienstag, 17. August, gesperrt. Der Mitfahrerparkplatz ist in dieser Zeit auch nicht erreichbar.

Die Umleitungen für das gesperrte Anschlussohr der A6 erfolgen von Saarbrücken kommend in Richtung Weilerbach über den Opelkreisel, von Kaiserslautern auf die A6 in Richtung Mannheim über das Anschlusskleeblatt der A6.

Der am gesperrten Kreisel anliegende Teil des Gewerbegebietes ist ersatzweise vom Opelkreisel zu erreichen.