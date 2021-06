Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG und die Regionalbus Westpfalz GmbH mitteilen, haben die Bauarbeiten an der B270 Auswirkungen auf den Busverkehr.

Aufgrund von Straßensperrungen im Zuge der Sanierungsarbeiten der B 270 zwischen Siegelbach und Vogelweh, entfallen am Samstag, 12. Juni, und am Sonntag, 13. Juni, auf der Linie 101 in Siegelbach die Haltestellen Mitte und Sand, teilt die SWK mit. Am Samstag entfallen zudem stadteinwärts um 6, 7 und um 9.30 Uhr auch die Haltestellen Zoo sowie Erfenbacher Straße. Am Samstagnachmittag und am Sonntag ganztägig wird zu den regulären Fahrplanzeiten ab der Haltestelle Siegelbach Zoo ein Shuttle zur Haltestelle Waldstraße eingesetzt. Dort besteht Anschluss zur Linie 101.

Da ab Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, die Rampe von der B270 zum Opelkreisel (stadteinwärts) voll gesperrt wird, fahren die Busse der Linien 140 und 141 in dieser Zeit über die Merkurstraße. Das teilte die Regionalbus Westpfalz mit. Die Haltestellen Kaiserslautern Opel, Vogelweh Ost, Am Belzappel, Neue Brücke sowie Lothringer Eck können nicht bedient werden. Die Fahrten von Kaiserslautern in Richtung Siegelbach verkehren planmäßig.