Sperrung und Demo auf der B10

Wegen der Sanierungsarbeiten auf der B10 hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Sonntag eine neue Umleitung einrichten und in Siebeldingen und Godramstein ausschildern lassen. Gegner des vierspurigen B10-Ausbaus haben derweil eine erneute Fahrrad-Demo angekündigt.

Er-lebt-Gemeinde weist Vorwürfe zurück

Die Landauer Er-lebt-Gemeinde weist die Vorwürfe von Kaycee Hesse in einem RHEINPFALZ-Interview zurück. Auch Oberbürgermeister Geißler bleibt bei seiner Position.

Der Weinbau der Zukunft

Der Traktor gehört zu den wichtigsten Handwerkszeugen eines Winzers. In den Weinbergen bei Heuchelheim-Klingen hat ein großer Hersteller seine neuen Fahrzeuge präsentiert und über modernen Weinbau informiert.

Ukrainische Würste in der Südpfalz

Der Herxheimer Metzger Walter Adam hat sich an die Herstellung ukrainischer Würste gewagt. Wie es geschmeckt hat, erzählt die Journalistin Diana Nakonechna, die seit einem Jahr in Insheim lebt.

Festungsfest bietet vielfältiges Programm

Das 11. Festungsfest geht ab Freitag in die nächste Runde. Alleine die Interkulturbühne im Lamotte-Park bietet 30 Stunden Musik, Tanz und vieles mehr. Doch auch an den anderen Festungsteilen wird an den drei Festtagen gefeiert.

Abstrampeln für die Leser

Egal, ob’s regnet, stürmt oder schneit, sommers wie winters macht sich Zeitungsausträger Ernst Niederer in aller Herrgottsfrüh mit seinem Fahrrad auf den Weg, um den RHEINPFALZ-Lesern pünktlich ihre Zeitung zuzustellen – und das schon seit 17 Jahren.

Storchenwanderweg wird eingeweiht

Seit der erfolgreichen Wiederansiedlung des Weißstorchs feiert die Gemeinde ihr Storchenfest. Nun ist es wieder soweit. Am Wochenende wird auch der neue Storchenwanderweg offiziell seiner Bestimmung übergeben. Und Storchenpaten werden gesucht.