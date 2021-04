Autofahrer aufgepasst: Von Montag bis Freitag kommender Woche wird die B10 zwischen Rinnthal und Annweiler jeweils nachts von 19 bis 6 Uhr vollgesperrt. Grund sind die turnusmäßigen Tunnelreinigungs- und Wartungsarbeiten der Tunnelröhren und der Technik, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt. Zudem würden Entwässerungsleitungen gespült und saniert, Schachtabdeckungen ausgewechselt sowie die Strecken zwischen den Tunnel gemäht und gekehrt. Der Verkehr wird durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler umgeleitet. Die Anwohner werden gebeten, nicht in den Ortsdurchfahrten zu parken. In der Nacht auf Freitag wird zusätzlich von 19 bis 6 Uhr die Umgehung Queichhambach voll gesperrt, um in dem Bereich Wartungs- und Mäharbeiten zu erledigen. Zudem werden dort Straßenabläufen und Entwässerungsrinnen gereinigt.