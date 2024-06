Für Donnerstag, 13. Juni, hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) einen nicht-öffentlichen Erörterungstermin zum geplanten vierspurigen B10-Ausbau der Tunnelstrecke zwischen Queichhambach und dem Wellbachtal anberaumt. Zehn Varianten sind dafür im Gespräch – darunter eine, für die sich der Landesbetrieb Mobilität ausgesprochen hat, und eine andere, die die Anrainerkommunen fordern. Im Zuge des Raumordnungsverfahrens wird die SGD letztlich darüber entscheiden, welche das Rennen macht. Das Auswahlverfahren läuft bereits seit Februar 2022. Einen Favoriten habe die SGD noch nicht, teilt Sprecherin Nora Schweikert auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Termin am Donnerstag diene der Entscheidungsfindung. Dazu eingeladen wurden alle Träger öffentlicher Belange, sowie Vertreter zweier Bürgerinitiativen, berichtet die SGD. Bei dem Treffen bekämen diese noch einmal Gelegenheit, die eigene Sichtweise vorzutragen und sich mit den anderen auszutauschen. Erst danach wolle die SGD ihr Urteil fällen. Wann es so weit sein wird, könne jedoch noch nicht gesagt werden, so Schweikert.