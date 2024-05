Die beiden B10-Tunnel bei Rinnthal werden nach aktuellem Stand noch bis Anfang kommender Woche gesperrt bleiben. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Dienstag mit. Einen Tag zuvor hatte die Behörde auf Anfrage der RHEINPFALZ noch davon gesprochen, dass die Tunnel wohl nicht vor dem Feiertag am Donnerstag geöffnet werden können. Am vergangenen Donnerstag war ein Wasserrohrbruch im Staufertunnel festgestellt worden. Die beauftragte Fachfirma ist seit Montag vor Ort und konnte an diesem Tag den Defekt an der Löschwasseranlage eingrenzen. Am Dienstag sei die Fahrbahn aufgebrochen und die Leitung freigelegt worden. Am Mittwoch werden die VG-Werke die Leitung untersuchen und die exakte Schadstelle lokalisieren und analysieren, kündigt der LBM an. Dann werde sich ergeben, wie lange die die Reparaturarbeiten in Anspruch nehmen werden. „Unter Berücksichtigung erforderlicher Auskühl- und Aushärtezeiten des Betons und der Straße gehen wir von einer Aufhebung der Sperrung Anfang nächster Woche aus“, so der LBM. Solange wird der Verkehr großräumig über die A6/Kaiserslautern und örtlich über die L490 durch Rinnthal und Sarnstall umgeleitet.