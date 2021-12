Am Dienstagvormittag kamen Auto- und Lkw-Fahrer bei Annweiler nur im Schneckentempo voran. Die B10-Tunnel waren in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. Grund: Schutzplanken wurden nach einem Unfallschaden repariert, wie die Straßenmeisterei Annweiler auf Nachfrage mitteilt. Der Einsatz der Fremdfirma sei zu kurzfristig für eine vorherige Bekanntmachung gewesen. Am Mittag werde die Sperrung wieder aufgehoben. Es hatte sich ein Rückstau bis zur Anhöhe zwischen Queichhambach und Birkweiler gebildet. Der Verkehr wurde über Annweiler umgeleitet.