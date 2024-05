Die Sperrung der zwei B10-Tunnel bei Rinnthal wird wohl nicht mehr vor dem Feiertag aufgehoben werden können. Dies teilt Dominik Schardt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Verkehr wird seit Donnerstagnachmittag über Rinnthal und Sarnstall von der Bundesstraße abgeleitet, nachdem im Staufertunnel ein Wasserrohrbruch festgestellt worden war. Die kurzfristig beauftragte Fachfirma war am heutigen Montag vor Ort und konnte den Ort der Schadstelle eingrenzen. Diese liegt laut Schardt auf Höhe der Nothaltebucht. Aufgrund des Verlaufs der defekten Löschwasserleitung sei es erforderlich, Fahrbahn und Beton tief aufzubrechen. Dies soll am Dienstagvormittag passieren. Erst nach Freilegen der Schadstelle werde sich der Sanierungsaufwand abschätzen lassen. Dass die Sperrung vor Donnerstag aufgehoben werden könne, hält der LBM-Vertreter jedoch für unwahrscheinlich, da die Straße erst wieder verschlossen werden und der Beton aushärten müsse.

Mehr zur Unfallbilanz auf der B10 lesen Sie hier.