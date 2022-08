Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war am Donnerstagvormittag die B10 bei Annweiler für 2,5 Stunden gesperrt. Ein 66-Jähriger wollte mit seinem Auto samt Anhänger gegen 11.30 Uhr an der B10-Abfahrt Annweiler-West nach links Richtung Ort abbiegen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 67-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dadurch auf einen Lkw, der sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, geschleudert. An beiden Autos entstand Totalschaden von zusammen 90.000 Euro. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme waren die Tunnel bis 14 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über Annweiler umgeleitet, was zu Staus führte.