Der Löwenherz- und der Barbarossatunnel der B10 bei Annweiler werden am Donnerstag, 5. September, ab 20 Uhr erneut in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag mitgeteilt. Grund dafür sind Arbeiten zum Beheben eines Kabelschadens. Die Sperrung wird voraussichtlich in der Nacht zum Freitag enden. Die Verkehr wird über Annweiler umgeleitet. Ob die Reparaturarbeiten an der defekten Technik, die am 18. August einen Stromausfall im Tunnel verursachte, damit fertiggestellt werden können, lässt sich laut LBM erst im Anschluss sagen. Gegebenenfalls sind weitere Sperrungen nötig. Bis der Schaden behoben ist, gilt Tempo 30 im Barbarossatunnel. Die LBM hatte die Höchstgeschwindigkeit gedrosselt, um den Tunnel im aktuellen Zustand weiter betreiben zu können. Die erste Reparaturnacht war vor zwei Wochen.