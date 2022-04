Die B10-Tunnel bei Annweiler sind in dieser Woche mal wieder nachts gesperrt. Die üblichen Wartungsarbeiten. An Nachtruhe können die Anwohner der Umleitungsstrecke in solchen Zeiten nicht denken. Die Stadt fordert Tempokontrollen. Und sie hat noch etwas anderes auf dem Herzen, was der Landesbetrieb Mobilität bisher verwehrt hat. Was das ist, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.