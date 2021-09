Die B10-Sperrung zwischen Rinnthal und Annweiler-West endet bereits am Freitag, 1. Oktober. Dies verkündet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Montag. Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung seien weitestgehend abgeschlossen. Die Fahrbahn wird am Freitag im Laufe des Abends für den Verkehr freigegeben. Damit werden die Arbeiten eine Woche früher als geplant fertiggestellt. Im Nachgang zur Fahrbahnerneuerung ist es notwendig, den abgefahrenen Splitt von der Fahrbahn aufzunehmen. Diese Arbeiten finden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11. auf 12. Oktober, von 19 bis 6 Uhr statt. Hierzu wird der Streckenabschnitt laut LBM nochmals voll gesperrt.

Zudem kündigt der LBM eine weitere Vollsperrung auf der B10 an. Auf dem Tunnelabschnitt zwischen Annweiler-West und Annweiler-Ost müssen Fahrbahnschäden beseitigt werden. Die Arbeiten finden vom 11. bis 15. Oktober zusammen mit der turnusmäßigen Wartung der beiden Tunnel statt. Die B10 wird hierzu jeweils nachts von 19 bis 6 Uhr voll gesperrt. Außerdem werden in diesen Nächten im Löwenherztunnel sicherheitsrelevante Brandmeldekabel erneuert, die beiden Tunnel gereinigt, Entwässerungseinrichtungen gespült sowie Mäh- und Gehölzpflegearbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird über Annweiler umgeleitet.