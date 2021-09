Haben die verstärkten Kontrollen der Polizei auf der B10-Umleitungsstrecke bei Annweiler Wirkung gezeigt? Waren bei den ersten Kontrollen von 55 kontrollierten Lastern 29 unberechtigt auf der Strecke unterwegs und bei der zweiten Kontrolle zwölf von 17 gestoppten Lkw, so hat sich die Zahl der Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot bei der aktuellen Kontrolle deutlich reduziert. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr 16 Laster mit ortsfremden Kennzeichen herausgewinkt. Drei Fahrer waren unberechtigt unterwegs, der Rest war Anliegerverkehr. Während der zweimonatigen Sperrung darf auf der B10 zwischen Landau und Pirmasens kein Transit-Schwerlastverkehr fahren. Zudem hat die Polizei in den Umleitungsdörfern Rinnthal und Sarnstall am Dienstag von 11 bis 13 Uhr das derzeit dort geltende Tempo-30-Limit überwacht. Laut Polizei wurde bei 121 überprüften Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.