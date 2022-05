Eine Resolution für den lückenlosen vierspurigen Ausbau der B10 ist am Dienstag auf dem Weg zum Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Mainz. Unterzeichnet haben das Papier, das die Bürgerinitiative pro B10-Ausbau verfasst hat, unter anderem der Kreis, die Städte Pirmasens und Zweibrücken und diverse Verbände. Zuletzt hatte der Pirmasenser Stadtrat am Montagabend der Unterzeichnung zugestimmt – gegen die Stimmen der Grünen. Mit der Resolution reagieren die Ausbau-Befürworter auf die Gegenseite: Anfang April hatten Umweltschutz-Organisationen ihrerseits eine Resolution veröffentlicht, in der sie fordern, auf weitere Ausbauschritte zu verzichten. Die B10 zwischen Pirmasens und Landau bildet für überregionale Verkehrsströme die Verbindungsachse zwischen dem westpfälzisch-saarländischen Teil der A8 und der Rheinschiene mit der A65. Derzeit sind große Teile der Straße nur dreispurig ausgebaut, unter anderem die Tunnel bei Annweiler.